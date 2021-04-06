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Ярмарка свежих продуктов вновь ждёт своих гостей

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Красноярск
15:44 6 Апреля 2021
ярмарка, выставки, продукты, продукция
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Выставочная компания «Красноярская ярмарка» с 7 по 10 апреля приглашает всех гостей и жителей города Красноярска, на очередную краевую ярмарку свежих продуктов «Весна». Которая пройдет традиционно в МВДЦ «Сибирь»

Гостей ярмарки встретит яркий букет вкусов и натуральных деликатесов, приготовленных фермерами Красноярского края и других регионов страны. Сыры, колбасы, яйца, мясо и множество других свежих и эксклюзивных продуктов, которых не встретить на полках супермаркетов, будут ждать вас на прилавках нашей вкуснейшей ярмарки.

Цены от производителя без накруток магазинов и торговых сетей, дегустация продукции, приятные розыгрыши и предложения от участников встретят вас на краевой ярмарке свежих продуктов.   

Ждем вас с 7 по 10 апреля в МВДЦ «Сибирь» по адресу ул. Авиаторов 19.

Время работы: 7-9 апреля с 10:00 до 18:00,

10 апреля с 10:00 до 16:00

Вход свободный.

Фото: «Красноярская ярмарка»

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