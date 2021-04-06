Около школы в Канске электросети увели под землю

В Канске рядом со школой №21 энергетики красноярского филиала «Россети Сибирь» реконструировали часть воздушных линий электропередачи. Участок в 850 метров они «избавили» от воздушных, надземых проводов и увели под землю 3,5 км кабеля. В итоге «подземные» сети составили всего полтора километра. Это, по словам специалистов, позволит обеспечить электробезопасность учащихся школы.

В рамках модернизации линии энергетики демонтировали металлические опоры воздушной линии с грозотросом, проводом, арматурой и фундаментами, которые впоследствии исключились из схемы электроснабжения. Проложили кабель с изоляцией напряжением 35 кВ. на реконструируемом участке. На подстанциях «Юго-Восточная» и «Восточная» смонтировали аппаратуру и оборудование для защиты и безопасной эксплуатации с учетом кабельной вставки. Заключительный этап реконструкции состоял из наладки и опробования нового оборудования рабочим напряжением.

Фото: «Россети Сибирь»