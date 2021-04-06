В администрации Красноярска предупредили об изменении схемы движения в центре города. В районе здания краевого правительства ограничена парковка и стоянка. Оставить автомобиль не получится на участке от дома по ул. Обороны, 123а до пр. Мира, 110. Там установлены знаки «Остановка запрещена», «Направление действия» и «Работает эвакуатор».

Ограничения связаны с ремонтом фасада здания краевого правительства. Места для парковки инвалидов теперь есть у здания № 2б по ул. Обороны.

Кроме того, с 12 до 16 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспорта на проезде вдоль Конгресс-холла СФУ. Ограничения вводят для обеспечения безопасности при проведении Красноярского экономического форума.