Из Красноярска открываются прямые рейсы в Киргизию

Красноярский аэропорт объявил об открытии прямых регулярных рейсов из краевого центра в Киргизию. Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» будут летать в аэропорт «Иссык-Куль» по субботам.

Первый рейс стоит в расписании на 10 апреля. В город Тамчы Иссык-Кульской области полетит Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Вылеты из Красноярска запланированы на 11:50.

Вылет из Тамчы запланирован в 15:05 местного времени, прилет в Красноярск в 19:00. Обратный путь будет короче на 20 минут.

Напомним, что ранее «Уральские авиалинии» объявили о начале полетов из Красноярска в Дубай.