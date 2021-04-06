Судебные приставы не могут убрать затонувшую в Енисее баржу

Затонувшая в Енисее напротив острова Молокова баржа, судя по всему, в ближайшее время продолжит портить облик Красноярска. Суд обязал собственника убрать судно из воды, однако решение до сих пор не исполнено.

Судебные приставы сообщают, что в течение длительного времени не могут найти хозяина баржи, который должен вывезти ее из центра города за свой счет.

«Пристав заявил о том, что выполнение судебного решения невозможно, поскольку судно невозможно переместить. Я не согласился с этой позицией, поскольку такой объект можно делить на части и потом вывозить с территории. Другая проблема, что собственник за все время так и не вышел на связь», — сообщил сайту ngs24.ru заместитель природоохранного прокурора Красноярска Александр Васильев.

Судебные приставы просят прекратить производство, однако природоохранная прокуратура с этой позицией не согласна: баржа представляет угрозу для экологии.

фото: Артём Ленц / NGS24.RU