Девять тонн мусора вывезли с «Сопки» во время Первенства мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске

Девять тонн мусора вывезли с кластера «Сопка» во время Первенства мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске. Работы выполнял левобережный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания».

Напомним, соревнования мирового масштаба проводились в краевом центре с 18 по 27 марта. В них приняли участие более 600 спортсменов, а за 10 дней на «Сопке» побывали более 14 тысяч зрителей.

Ежедневно на объекте работали два мусоровоза Iveco. Как рассказали в компании, в соответствии с требованиями безопасности, которые предъявляются к соревнованиям такого уровня, операторы получили специальные пропуска, автомобили каждый раз проходили регистрацию в специальной системе допуска.