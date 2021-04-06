Девять тонн мусора вывезли с «Сопки» во время Первенства мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске

Девять тонн мусора вывезли с кластера «Сопка» во время Первенства мира по фристайлу и сноуборду в Красноярске. Работы выполнял левобережный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания».
Напомним, соревнования мирового масштаба проводились в краевом центре с 18 по 27 марта. В них приняли участие более 600 спортсменов, а за 10 дней на «Сопке» побывали более 14 тысяч зрителей.
Ежедневно на объекте работали два мусоровоза Iveco. Как рассказали в компании, в соответствии с требованиями безопасности, которые предъявляются к соревнованиям такого уровня, операторы получили специальные пропуска, автомобили каждый раз проходили регистрацию в специальной системе допуска.
«Такие масштабные события – это всегда особая ответственность и особые требования к действиям принимающей стороны. Сотрудники нашей компании уже хорошо знакомы с подобной спецификой, они успешно отработали на Универсиаде–2019, в 2020 году обслуживали Кубок мира по фристайлу, первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Кроме того, получили навыки строгого соблюдения мер санитарной безопасности во время самоизоляции из-за коронавируса, когда компания по просьбе администрации города организовала вывоз мусора с блок-постов на левобережье Красноярска», - сообщала исполнительный директор «КРК» Антонина Югай.