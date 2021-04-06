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Более 400 артефактов обнаружили археологи при раскопках на ул. Карла Маркса в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:53 6 Апреля 2021
общество, в красноярске
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 400 находок, представляющих историческую ценность, обнаружено при раскопках на ул. Карла Маркса в Красноярске. Археологические работы проходят с начала марта в районе снесенного пешеходного перехода около БКЗ. Скоро там начнется строительство нового пешеходного моста, поэтому археологические изыскания – обязательная часть работы. 

Ученые предполагают, что ранее на месте раскопок находились торговые ряды Старобазарной площади. На это указывают многочисленные медные монеты разных эпох, а также элементы торговых лавок, китайский фарфор, серьги и наперстки. 

«Что интересного было обнаружено: характерные для питейного заведения потеряшки. Это фрагменты стеклянных штофов, содержащие хлебное вино – водку», — сообщил старший научный сотрудник НПО «Археологическое проектирование и Изыскания» Александр Тарасов. 
Отметим, что раскопки продлятся до 19 апреля.

 

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti.ru

 

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