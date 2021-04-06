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Причины отравления детей в красноярской Школе космонавтики установит межведомственная рабочая группа

Главная Общество
Красноярск
12:00 6 Апреля 2021
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Межведомственная рабочая группа, которая займется установлением причин отравления детей в Школе космонавтики, создана по поручению губернатора Александра Усса при краевом при правительстве региона. В нее войдут сотрудники министерства образования, Роспотребнадзора и врачи ФМБА.

«Решение было принято после переговоров главы Красноярского края с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. Проверки проведут в самой школе и в краевом центре питания», - сообщает пресс-служба правительства региона. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что накануне, пообедав в школьной столовой, сразу 11 учеников почувствовали недомогание, а один ребенок был госпитализирован. В настоящее время в причинах случившегося разбирается СК Красноярского края.

Фотография © МИА «Россия сегодня»

 

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