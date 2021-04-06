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В марте перевозки пассажиров в пригородном сообщении увеличились на Красноярской железной дороге на 2,9%

Главная Общество
Красноярск
09:20 6 Апреля 2021
железные дороги, перевозки, поезда, пассажиры
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В марте 2021 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 491,7 тыс. пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 379 тыс. пассажиров (+2,9% к марту 2020 г.), в дальнем следовании – 112,7 тыс. (-9%).

Пассажирооборот в марте составил 129,5 млн пасс-км, это на 9,2% меньше показателей того же периода 2020 года.

Всего в январе-марте 2021 года отправлено 1 млн 285 тыс. пассажиров (-14% к январю-марту прошлого года), из них в дальнем следовании – 307 тыс. (-21,8%), в пригородном сообщении – 977,8 тыс. пассажиров (-11,2%).

Пассажирооборот на КрасЖД с начала 2021 года снизился на 21,8% к уровню прошлого года и составил 351 млн пасс-км.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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