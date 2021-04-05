Одним из основных видов ипотечного страхования является страхование жизни и здоровья заемщика. В чем же основной принцип этого вида страхования? Если заемщик в результате полученной травмы или заболевания потерял работу, и у него нет возможности погасить ссуду, то страховая компания выплачивает сумму займа банку. Застраховав свою жизнь и здоровье, Вы тем самым оберегаете себя и свою семью от финансовых рисков, связанных с выплатой ипотеки банку.

В случае, если Вы решили застраховать не только жизнь и полную утрату здоровья, но и временную утрату трудоспособности, то Вы без проблем можете осуществить и такой вид страхования. То есть, если Вы заболели и долгое время сидите не больничном, у Вас нет возможности выплачивать ипотечный кредит, страховая компания во время Вашей нетрудоспособности делает это за Вас. Правда страховой тариф в этом случае будет чуть выше обычного. Оформляется медицинская страховка в России очень быстро и просто.

Компания Тинькофф поможет Вам подобрать оптимальный тариф на страхование жизни и здоровья заемщика, учитывая всевозможные факторы. Среди них такие как возраст, пол, наличие хронических заболеваний, семейное положение, и другое.

Однако следует учитывать, что при предоставлении информации Вы должны дать максимально достоверные сведения о себе и своем здоровье, в противном случае страховая компания может отказать Вам в выплате страхового возмещения. Компания Тинькофф поможет Вам составить максимально точную анкету, и Вы гарантировано получите страховое возмещение.

ДМС страхование

Многие физические и юридические лица хотят оформить полис добровольного медицинского страхования, в этой связи их в первую очередь интересует связанная с набором услуг ДМС страхования стоимость полиса.

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Что получают сотрудники при оформлении полиса ДМС:

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