Красноярские школьники победили в электрическом квизе

В интеллектуальной игре, посвященной книге «Электроплан», поучаствовали несколько сотен учеников 8-х классов из школ Красноярска, Зеленогорска, Ачинска, Канска, Енисейска, Шарыпово, Минусинска и других городов и посёлков края. Они отвечали на вопросы про электрический ток, энергосбережение, источники и виды энергии.

Первое место по итогам 4 раундов заняла команда «НаучПоп» из Лицея №10 г. Красноярска, на втором месте оказалась команда «РИО» из школы №15 г. Ачинска, а третье место – «Энергокласс» из Центра дополнительного образования детей г. Кодинска. Победителем в специальной номинации - за самые смешные ответы на вопросы квиза - получила команда «Энергия Байкита» из Байкитской средней школы.

«Мы благодарим Красноярскэнергосбыт за такую замечательную и увлекательную игру. Довольно непростые вопросы из разных областей знаний были поданы в яркой развлекательной форме, и заставляли не только задуматься, но и улыбнуться. Ученики нашего профильного энергокласса остались очень довольны», - рассказала заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Кодинска Елена Верхотурова.

«Наши ребята смогли на практике применить знания, полученные на уроках физики. Кроме этого, игра позволила эмоционально разгрузиться и пообщаться с друзьями», - отметил преподаватель красноярской школы №108 Кирилл Пахмутов.

Отметим, новая научно-художественная книга «Электроплан» выпущена РусГидро совместно с «Домом детской книги» к 100-летию Плана ГОЭЛРО. В энциклопедии рассказывается об истории энергетики России, выдающихся российских энергообъектах и людях, работающих на них, а также о современных способах получения и сохранения энергии. Герои книги путешествуют по регионам, где есть энергообъекты РусГидро – ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, геотермальные станции и энергосбытовые компании.

По результатам квиза призёры получат подарки от Красноярскэнергосбыта, а в библиотеки всех школ, поучаствовавших в игре, будут переданы экземпляры книги «Электроплан». Кроме этого, новую книгу безвозмездно получат все детские библиотеки края.

Фото: Красноярскэнергосбыт

По материалам Красноярскэнергосбыта