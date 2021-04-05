5 апреля
Красноярск
погода +10 °C
76.07
 
€ 89.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В высотках на улице Республики установили дезинфицирующие рамки

Главная Общество
Красноярск
14:29 5 Апреля 2021
компания, вирус, администрация, дома, оборудование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дезинфицирующие рамки устанавливают в многоквартирных домах Красноярска. Они призваны защитить здоровье их жителей от коронавирусной и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. 

Дезинфицирующие рамки сегодня появились в 22-этажных высотках на ул. Республики, 33а и 37а. Их установила УК «Калининский», которая обслуживает расположенный здесь жилой комплекс. В каждом подъезде этих двух домов проживают более 500 человек.

Как рассказала директор УК «Калининский» Елена Оголь, решение об установке было принято совместно с советами жилых домов. Дополнительных сборов с жильцов для приобретения и обслуживания оборудования не потребовалось.

«Какой бы хорошей техничка ни была, она не может 24 часа в сутки протирать ручки… Никто не знает, чего нам ждать от инфекций следующей осенью», - пояснила она.

По словам Елены Оголь, УК «Калининский» стала одной из первых управляющих компаний, применивших такое оборудование.

«Хотелось бы сказать спасибо администрации города Красноярска и департаменту городского хозяйства. Они вышли с предложением, указав, что в Красноярске есть такая разработка», - добавила она.

Как рассказал электрик УК «Калининский» Константин Бригитин, конструкция состоит из насоса, емкости с обеззараживающей жидкостью, и рамки. После того, как человек нажимает клавишу выключателя, срабатывает насос, из бачка в форсунки попадает жидкость и она распыляется, создавая облако. В УК выбрали такой вариант работы рамки, при котором она функционирует исключительно при желании человека. Поэтом в подъездах домов разместили объявление о том, что обработку могут делать только те, кто этого захочет.

«С самого начала пандемии администрация города проводила большую работу с управляющими компаниями, чтобы они предпринимали все меры профилактики для борьбы с распространением коронавируса. Для этого предлагались и различные технические решения. Такая модель рамки вполне доступна для УК по цене, но предложений сейчас много, выбирать УК могут любые средства, главное, чтобы все это шло на пользу здоровью жильцов», - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Николай Петров.

Фото: сайт администрации Красноярска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дачные автобусы начнут курсировать в Красноярске с 15 апреля

Дачные автобусы начнут курсировать в Красноярске с 15 апреля

5 Апреля 2021 г.
Расписание движения появится на официальном сайте администрации города
Новости Красноярска: Красноярские школьники победили в электрическом квизе

Красноярские школьники победили в электрическом квизе

5 Апреля 2021 г.
Призёры получат подарки от Красноярскэнергосбыта
Новости Красноярска: «108 родителей» — 108 лайфхаков

«108 родителей» — 108 лайфхаков

5 Апреля 2021 г.
В Красноярске пройдёт уникальный образовательный форум
Новости Красноярска: Красноярка сообщила о минировании магазина, чтобы отдохнуть

Красноярка сообщила о минировании магазина, чтобы отдохнуть

5 Апреля 2021 г.
Теперь ей грозит срок
Новости Красноярска: На Ярыгинской набережной заметили следы нефтепродуктов в воде

На Ярыгинской набережной заметили следы нефтепродуктов в воде

5 Апреля 2021 г.
Жители увидели пятна на выходных
Новости Красноярска: Компания En+ Group планирует построить многоквартирный дом в Дивногорске

Компания En+ Group планирует построить многоквартирный дом в Дивногорске

5 Апреля 2021 г.
Идея с возведением дома имеет вполне весомое основание
Новости компаний
05/04
Страхование жизни и здоровья заемщика
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
01/04
Что за будка во дворе? Зачем нужны тепловые пункты Теплоснабжение
01/04
Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн
01/04
СГК реализует проекты по дополнительной очистке горячей воды в период паводков в Красноярском крае
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Ломанов об уходе Михаила Пашкина: Он попросил: «Я все-таки хочу домой»

Сергей Ломанов об уходе Михаила Пашкина: Он попросил: «Я все-таки хочу домой»

1 Апреля 2021 г.
Михаил Пашкин объявил о расторжении контракта с «Енисеем»
Новости Красноярска: Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

2 Апреля 2021 г.
Состоялось первое заседание
Новости Красноярска: В Красноярске школьник спас девочку из проруби

В Красноярске школьник спас девочку из проруби

31 Марта 2021 г.
Взрослые снимали происходящее на телефон с берега
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru