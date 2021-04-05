В высотках на улице Республики установили дезинфицирующие рамки

Дезинфицирующие рамки устанавливают в многоквартирных домах Красноярска. Они призваны защитить здоровье их жителей от коронавирусной и других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Дезинфицирующие рамки сегодня появились в 22-этажных высотках на ул. Республики, 33а и 37а. Их установила УК «Калининский», которая обслуживает расположенный здесь жилой комплекс. В каждом подъезде этих двух домов проживают более 500 человек.

Как рассказала директор УК «Калининский» Елена Оголь, решение об установке было принято совместно с советами жилых домов. Дополнительных сборов с жильцов для приобретения и обслуживания оборудования не потребовалось.

«Какой бы хорошей техничка ни была, она не может 24 часа в сутки протирать ручки… Никто не знает, чего нам ждать от инфекций следующей осенью», - пояснила она.

По словам Елены Оголь, УК «Калининский» стала одной из первых управляющих компаний, применивших такое оборудование.

«Хотелось бы сказать спасибо администрации города Красноярска и департаменту городского хозяйства. Они вышли с предложением, указав, что в Красноярске есть такая разработка», - добавила она.

Как рассказал электрик УК «Калининский» Константин Бригитин, конструкция состоит из насоса, емкости с обеззараживающей жидкостью, и рамки. После того, как человек нажимает клавишу выключателя, срабатывает насос, из бачка в форсунки попадает жидкость и она распыляется, создавая облако. В УК выбрали такой вариант работы рамки, при котором она функционирует исключительно при желании человека. Поэтом в подъездах домов разместили объявление о том, что обработку могут делать только те, кто этого захочет.

«С самого начала пандемии администрация города проводила большую работу с управляющими компаниями, чтобы они предпринимали все меры профилактики для борьбы с распространением коронавируса. Для этого предлагались и различные технические решения. Такая модель рамки вполне доступна для УК по цене, но предложений сейчас много, выбирать УК могут любые средства, главное, чтобы все это шло на пользу здоровью жильцов», - отметил заместитель руководителя департамента городского хозяйства мэрии Красноярска Николай Петров.

Фото: сайт администрации Красноярска