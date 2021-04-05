Сильный ветер принесет в Красноярск потепление до +17 градусов

Во вторник, 6 апреля, в Красноярске потеплеет до +17°С. Такую резкую смену погоды в город принесет ветер, который усилится до 12 м/с. Во вторник в городе будет облачно, без осадков. В утренние и ночные часы на дорогах гололедица.

«В центральных районах края синоптики прогнозируют аномальную теплую погоду, повышение дневной температуры воздуха до +8…+15, что вызовет интенсивное снеготаяние. Возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных участках местности», - сообщили в пресс-службе главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Со среды температура в Красноярске начнет понижаться. Дневные показатели опустятся до +7…+8°С.