Дачные автобусы начнут курсировать в Красноярске с 15 апреля

С 15 апреля в Красноярске начнут курсировать автобусы до садовых обществ. В направлении Полигона и Кузнецовского плато поедут пять автобусных маршрутов №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С.

Часть рейсов маршрутов № 37 и № 19 будут продлены до садовых обществ «Гренада» и «Южное» в западном направлении, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Подробные схемы маршрутов опубликованы на сайте городской администрации. Кроме того, расписание движения сезонных маршрутов будет размещено на официальном сайте администрации города в разделе «Актуально», а также в салонах автобусов.