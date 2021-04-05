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Дачные автобусы начнут курсировать в Красноярске с 15 апреля

Главная Общество
Красноярск
16:49 5 Апреля 2021
маршруты, маршрутки, автобусы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 15 апреля в Красноярске начнут курсировать автобусы до садовых обществ. В направлении Полигона и Кузнецовского плато поедут пять автобусных маршрутов №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С.

Часть рейсов маршрутов № 37 и № 19 будут продлены до садовых обществ «Гренада» и «Южное» в западном направлении, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Подробные схемы маршрутов опубликованы на сайте городской администрации. Кроме того, расписание движения сезонных маршрутов будет размещено на официальном сайте администрации города в разделе «Актуально», а также в салонах автобусов.

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