«108 родителей» — 108 лайфхаков

17-18 апреля состоится II Международный форум семейных образовательных стратегий «108 родителей» с участием экспертов сферы образования федерального и международного уровня.

В центре внимания – дети, их будущее, вопрос выбора и как родителям принимать решения о воспитании, образовании, развитии своего ребенка в современном, быстро меняющемся мире.

В программе форума:

Мастер-классы с экспертами сферы образования, здоровья, бизнеса, политики, их взгляд на родительство и личный опыт.

Прямые трансляция из разных стран – интервью с родителями из Европы, Азии, Америки, России о разных родительских стратегиях.

Стендовые доклады и Гайд-парк от образовательных организаций и систем.

Круглый стол «Как родителю выбрать среди многообразия образовательных практик».

TED-конференция с участием подростков на актуальные темы образования и социальной жизни, с сессией вопрос-ответ.

Образовательная программа для детей.

Неформальное общение с единомышленниками.

В числе спикеров: глава Красноярска Сергей Ерёмин, федеральный эксперт в сфере образования Мария Миркес, педагог с 30-летним стажем, гостевой профессор государственного педагогического университета г. Люцерн Марина Чайка (Швейцария), руководитель Центра образовательного консалтинга i3.school Вадим Полюга (Москва), руководитель Центра психологической поддержки и развития здоровья Ксения Калиновская, медиа-тренер, продюсер, главный редактор издания «Деловой квартал» Юлия Чанчикова, психолог, терапевт, автор тренингов и обучающих программ Мария Ледда (Италия), главный врач сети семейных клиник Таисия Мутина и другие авторитетные эксперты из Красноярска, России и других стран.

Участники форума получат навигацию по образовательным стратегиям; огромную базу знаний для построения траектории развития своего ребенка; 108 лайфхаков во взаимоотношениях с детьми; полезные контакты, живое общение и заряд энергии для достижения баланса в семье.

Подробности и программа форума на сайте.