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Красноярка сообщила о минировании магазина, чтобы отдохнуть

Главная Общество
Красноярск
11:18 5 Апреля 2021
происшествия, магазины, бомба, красноярск, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жительница Красноярска сообщила о бомбе в магазине, который находится в ее доме. По словам женщины, шум от работающих кондиционеров мешал ей отдыхать, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании.

По информации МВД, накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, неизвестная женщина сообщила о минировании здания в Железнодорожном районе. На месте провели спецоперацию.

«Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляли 15 сотрудников полиции. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — отметили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 ч.2 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком максимально до 5 лет.

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