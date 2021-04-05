На Ярыгинской набережной заметили следы нефтепродуктов в воде

Красноярцы вчера заметили следы нефтепродуктов у берега новой Ярыгинской набережной. Они отправили фотографии разлива депутату Илье Зайцеву, он оперативно передал информацию в министерство экологии.

«После выезда на место, специалисты установили — вместе со снегом после уборки в воду попали "технические жидкости спецтехники". На место выехали сотрудники, которые обработали берег сорбентом, чтобы собрать остатки жидкостей. Благодарен руководству министерства экологии края и департамента городского хозяйства города за оперативную реакцию. А жителям, которые заметили — за неравнодушие», — сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев.

Ситуацию в министерстве на момент публикации не прокомментировали.

Фото: НГС.24