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На Ярыгинской набережной заметили следы нефтепродуктов в воде

Главная Общество
Красноярск
11:00 5 Апреля 2021
происшествие, экология, красноярск, река, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы вчера заметили следы нефтепродуктов у берега новой Ярыгинской набережной. Они отправили фотографии разлива депутату Илье Зайцеву, он оперативно передал информацию в министерство экологии.

«После выезда на место, специалисты установили — вместе со снегом после уборки в воду попали "технические жидкости спецтехники". На место выехали сотрудники, которые обработали берег сорбентом, чтобы собрать остатки жидкостей. Благодарен руководству министерства экологии края и департамента городского хозяйства города за оперативную реакцию. А жителям, которые заметили — за неравнодушие», — сообщил депутат заксобрания Илья Зайцев.

Ситуацию в министерстве на момент публикации не прокомментировали.

Фото: НГС.24

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