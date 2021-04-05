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Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей

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Красноярск
10:33 5 Апреля 2021
университет, обучение, студенты, вуз, образование
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В субботу 10 апреля для абитуриентов и их родителей открыты все институты Университета Решетнева! Можно посетить мастер-классы, интерактивные лекции, квесты, увлекательные экскурсии, принять участие в конкурсах и викторинах, узнать об актуальных направлениях обучения в вузе, получить ответы на все вопросы о поступлении, сориентироваться в выборе профессии мечты. И все это – в живом формате!

Узнайте ПОДРОБНО О ПРОГРАММЕ!

Регистрируйтесь! Внимание! Регистрация обязательна, без неё попасть на мероприятия 10 апреля невозможно!

Важно: день открытых дверей 10 апреля пройдет с соблюдением предписаний Роспотребнадзора и мер профилактики коронавирусной инфекции. Отправляясь на мероприятия, не забудьте маску!

С 12 по 16 апреля знакомство с Университетом Решетнёва продолжится в формате онлайн! Не выходя из дома, можно узнать еще больше об университетской жизни! В программе – видеопрезентации и прямые эфиры с руководителями институтов и студенческими сообществами, 16 апреля - прямой эфир с участием сотрудников приемной комиссии Университета Решетнёва. ПОДРОБНО В ПРОГРАММЕ

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#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии

По материалам Университета Решетнева

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