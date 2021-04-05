5 апреля
Красноярск
погода +10 °C
76.07
 
€ 89.59
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Компания En+ Group планирует построить многоквартирный дом в Дивногорске

Главная Общество
Красноярск
10:29 5 Апреля 2021
энергетика, строительство, гэс, дом, недвижимость
версия для печати Ico_print

Предложение о строительстве в Дивногорске одноподъездного многоквартирного дома для сотрудников Красноярской ГЭС, входящей в EnGroup, выдвинули члены рабочего совета станции на встрече с основателем компании Олегом Дерипаской в конце прошлого года.

Идея с возведением дома имеет вполне весомое основание. В прошлом году En+ запустила на своих энергетических предприятиях жилищную программу, направленную на улучшение условий жизни сотрудников. Став ее участником, работник может оформить ипотеку в банке-партнере сроком на 10 лет, без первоначального взноса, так как его внесет компания. Она же будет компенсировать ему половину ежемесячных платежей до конца ипотечного срока.

На Красноярской ГЭС сотрудники с энтузиазмом встретили программу, и уже менее чем за год после старта ее работы семь гидроэнергетиков въехали в новое жилье. Еще двое сотрудников находятся в ожидании покупки – в Дивногорске попросту нет в продаже квартир. Рынок вторичного жилья замерший, а новое не строится. Отсюда и возникла идея строительства дома от компании, которую поддержал на встрече с рабочими Олег Дерипаска. На данный момент масштабный проект находится на проработке, и о сроках его реализации пока не уточняется. 

Так рабочие советы En+ и РУСАЛа поднимают насущные для коллективов темы, умело доводя до руководства их важность и актуальность. Об этом в недавнем интервью рассказал лидер рабочих советов компании Сергей Филиппов.

По материалам издания Газета.ru
Фото: пресс-служба En+ Group

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «108 родителей» — 108 лайфхаков

«108 родителей» — 108 лайфхаков

5 Апреля 2021 г.
В Красноярске пройдёт уникальный образовательный форум
Новости Красноярска: Красноярка сообщила о минировании магазина, чтобы отдохнуть

Красноярка сообщила о минировании магазина, чтобы отдохнуть

5 Апреля 2021 г.
Теперь ей грозит срок
Новости Красноярска: На Ярыгинской набережной заметили следы нефтепродуктов в воде

На Ярыгинской набережной заметили следы нефтепродуктов в воде

5 Апреля 2021 г.
Жители увидели пятна на выходных
Новости Красноярска: Красноярским белым медведям наполнили бассейны

Красноярским белым медведям наполнили бассейны

5 Апреля 2021 г.
В парк «Роев ручей» пришла весна
Новости Красноярска: Дорожники провели ямочный ремонт на краевых трассах

Дорожники провели ямочный ремонт на краевых трассах

5 Апреля 2021 г.
Выбоины заделали на трех участках
Новости Красноярска: В Красноярске началось благоустройство территории у озера на Мясокомбинате

В Красноярске началось благоустройство территории у озера на Мясокомбинате

5 Апреля 2021 г.
Сейчас оттуда вывозят старый песок и ветки
Новости компаний
05/04
Аналитики начали сомневаться в будущем JLR
05/04
Университет Решетнёва приглашает на мероприятия дней открытых дверей
02/04
Красноярский цементный завод и Министерство экологии края договорились о сотрудничестве
02/04
Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей
01/04
Что за будка во дворе? Зачем нужны тепловые пункты Теплоснабжение
01/04
Кредит наличными в Тинькофф Банке оформляется онлайн
01/04
СГК реализует проекты по дополнительной очистке горячей воды в период паводков в Красноярском крае
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Силовики приехали к красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову

Силовики приехали к красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову

3 Апреля 2021 г.
Его сын уже допрошен в Красноярске по делу о мошенничестве
Новости Красноярска: В Красноярске школьник спас девочку из проруби

В Красноярске школьник спас девочку из проруби

31 Марта 2021 г.
Взрослые снимали происходящее на телефон с берега
Новости Красноярска: Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

Дело о жестоком убийстве семьи на ул. Щорса доверили суду присяжных

2 Апреля 2021 г.
Состоялось первое заседание
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru