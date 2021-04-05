Компания En+ Group планирует построить многоквартирный дом в Дивногорске

Предложение о строительстве в Дивногорске одноподъездного многоквартирного дома для сотрудников Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group, выдвинули члены рабочего совета станции на встрече с основателем компании Олегом Дерипаской в конце прошлого года.

Идея с возведением дома имеет вполне весомое основание. В прошлом году En+ запустила на своих энергетических предприятиях жилищную программу, направленную на улучшение условий жизни сотрудников. Став ее участником, работник может оформить ипотеку в банке-партнере сроком на 10 лет, без первоначального взноса, так как его внесет компания. Она же будет компенсировать ему половину ежемесячных платежей до конца ипотечного срока.

На Красноярской ГЭС сотрудники с энтузиазмом встретили программу, и уже менее чем за год после старта ее работы семь гидроэнергетиков въехали в новое жилье. Еще двое сотрудников находятся в ожидании покупки – в Дивногорске попросту нет в продаже квартир. Рынок вторичного жилья замерший, а новое не строится. Отсюда и возникла идея строительства дома от компании, которую поддержал на встрече с рабочими Олег Дерипаска. На данный момент масштабный проект находится на проработке, и о сроках его реализации пока не уточняется.

Так рабочие советы En+ и РУСАЛа поднимают насущные для коллективов темы, умело доводя до руководства их важность и актуальность. Об этом в недавнем интервью рассказал лидер рабочих советов компании Сергей Филиппов.