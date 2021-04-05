Дорожники провели ямочный ремонт на краевых трассах

Дорожники заделали аварийно-опасные ямы на краевых трассах. Ямочный ремонт выполнен на подъезде к Сосновоборску, Малом обходе, а также на трассе Красноярск – Железногорск. Устранять выбоины на этих участках пришлось экстренно, так как они могли стать причиной аварий.

«Дорожники использовали так называемый холодный асфальт. Материал, который представляет собой эмульсионно-минеральную смесь щебня, песка и битумного вяжущего. Необходимо отметить, что подобные меры – временные. Сейчас, в межсезонье, полноценно ремонтировать дороги еще не позволяют погодные условия», - отметили в пресс-службе краевого Минтрнса.

Масштабный ямочный ремонт на краевых трассах начнется в мае – для этого необходимы стабильные плюсовые температуры.