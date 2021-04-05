В Красноярске началось благоустройство территории у озера на Мясокомбинате

Красгорпарк приступил к благоустройству территории у озера на Мясокомбинате. Скоро там появится новое, комфортное общественное пространство для отдыха у воды, которое получит название озеро-парк «Октябрьский». Сейчас рабочие вывозят со стихийного пляжа мусор, старый песок и ветки.

«Только за один день вывезли около 20 кубов мусора и веток, но и это еще не предел. Работы по уборке будут продолжаться по мере таяния снега», - рассказали в пресс-службе администрации города.

В этом году городские власти обещают выполнить первый этап благоустройства территории. У озера на Мясокомбинате установят лежаки, лавочки и урны, а также обустроят пешеходные дорожки.

Фото: Красгорпарк / VK