Коммунальщики начали пылесосить дороги в Красноярске

Коммунальщики убирают улицы Красноярска от песка, камней и пыли. На расчистку городских магистралей вышли специальные дорожные пылесосы. Приступить к работе раньше такие машины не могли, необходимо было дождаться потепления. Задача номер один – убрать центральные улицы, после этого пылесосы перенаправят на второстепенные дороги.

«Такие машины называются "Фанта". В разговорном языке их часто ласково зовут "Божьи коровки" из-за их красивого красного кузова. Этот огромный пылесос смачивает пыль, щетками сметает его под кузов, а там в дело уже вступает вакуумная техника, которая всасывает грязь и пыль внутрь закрытого кузова», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Собранный песок и камни дорожные пылесосы вывозят на мусорные полигоны. За день одна машина совершает по несколько рейсов. При благоприятной погоде коммунальные машины работают круглосуточно.