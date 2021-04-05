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Из Красноярска открываются регулярные рейсы ОАЭ

Главная Общество
Красноярск
08:00 5 Апреля 2021
авиарейсы, отдых, общество, красноярск, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы снова смогут улететь прямыми рейсами в Дубай. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает регулярное авиасообщение с ОАЭ. Первый рейс запланирован на 23 апреля. Полетная программа рассчитана до 29 октября. Самолеты авиакомпании будут летать в Дубай по пятницам. Время в пути составит около 6,5 часов, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Продажи билетов в Дубай уже открыты. Билет в одну сторону обойдется от 17 тысяч рублей на человека.

Отметим, что прямых рейсов из Красноярска в Дубай не было с 2012 года. Ранее направление обслуживала авиакомпания Nordstar.

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