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Мэр Красноярска рассказал об уборке города после зимы

Главная Общество
Красноярск
16:50 2 Апреля 2021
уборка, благоустройство, красноярск, мэр, коммунальщики
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин выложил пост об уборке улиц города после зимы. Он рассказал как Красноярск приводят в порядок — городские службы и мобильные бригады работают во всех районах, рабочие моют заборы, убирают мусор, на дороги уже вышли подметальные машины.

«Как любая хорошая хозяйка, приводим городское пространство в порядок после зимы. Уборку ведём по всем направлениям: от дорог до мытья фасадных окон. На дорогах уже вовсю хлопотливо работают подметальные машины. Скоро, когда ещё потеплеет, запустим большие дорожные и маленькие уличные пылесосы», — написал Сергей Еремин в своем Instagram.

По словам мэра Красноярска, к наведению порядка подключились и предприниматели. Отметим, что в конце апреля планируется запуск двухмесячной программы по благоустройству.

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