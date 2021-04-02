Мэр Красноярска рассказал об уборке города после зимы

Глава Красноярска Сергей Ерёмин выложил пост об уборке улиц города после зимы. Он рассказал как Красноярск приводят в порядок — городские службы и мобильные бригады работают во всех районах, рабочие моют заборы, убирают мусор, на дороги уже вышли подметальные машины.

«Как любая хорошая хозяйка, приводим городское пространство в порядок после зимы. Уборку ведём по всем направлениям: от дорог до мытья фасадных окон. На дорогах уже вовсю хлопотливо работают подметальные машины. Скоро, когда ещё потеплеет, запустим большие дорожные и маленькие уличные пылесосы», — написал Сергей Еремин в своем Instagram.

По словам мэра Красноярска, к наведению порядка подключились и предприниматели. Отметим, что в конце апреля планируется запуск двухмесячной программы по благоустройству.