С 5 апреля в расписании появятся дополнительные дневные электрички для жителей Советского района Красноярска

Для повышения транспортной доступности Советского района Красноярска компания «Краспригород» с 5 апреля запускает дополнительные дневные электропоезда по маршруту Красноярск - Красноярск Северный – Красноярск.

Электрички будут курсировать в будние дни. Их график сформирован таким образом, чтобы жителям Советского района было удобно возвращаться домой с дачных станций западного направления или путешествовать в Дивногорск.

Так, в расписании появится новый дневной маршрут Красноярск - Красноярск Северный: отправление со ст. Красноярск в 14:45, прибытие на ст. Красноярск Северный в 15:26.

На станцию Бугач указанный электропоезд будет прибывать в 14:58. Поэтому им смогут воспользоваться для пересадки пассажиры дачного маршрута Зеледеево – Красноярск (прибывает на ст. Бугач в 14:48), которым нужно быстро доехать до Советского района.

В обратном направлении электропоезд отправится со ст. Красноярск Северный в 15:36. Впервые дневной маршрут, охватывающий остановочные пункты Советского, Северо-Западного и Центрального районов Красноярска, продлен до Дивногорска: прибытие на ст. Красноярск в 16:18; прибытие на ст. Дивногорск в 17:26.

Кроме того, с 5 апреля в расписании появится дополнительный беспересадочный электропоезд Базаиха – Красноярск – Зеледеево. Он будет курсировать по будням в вечернее время: отправление со станции Базаиха в 16:55, прибытие на станцию Зеледеево в 19:27.

Отметим, что новый маршрут станет шестым электропоездом, доставляющим пассажиров с правого на левый берег в вечерние часы пик. Он будет удобен для работающего населения города.

Время указано местное.

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00 или на официальном сайте АО «Краспригород

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД