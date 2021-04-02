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Школьникам Кежемского района представили книгу «ЭлектроПЛАН»

Главная Общество
Красноярск
14:07 2 Апреля 2021
гэс, школьники, дети, энергетика, книги
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Сотрудники Богучанской ГЭС передали Центру дополнительного образования детей, девяти филиалам Центральной районной библиотеки и девяти школам Кежемского района книгу Сергея Иванова «ЭлектроПЛАН. Невероятные приключения школьника Светлячкова и инженера Боброва», изданную Группой РусГидро в сотрудничестве с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». Участниками презентации стали учащиеся профильного «Энергокласса», работники Центральной библиотеки, учителя городских и поселковых школ.

Научно-художественное произведение «ЭлектроПЛАН» посвящено 100-летию Плана ГОЭЛРО, рассчитано на детей среднего и старшего школьного возраста. Герой книги Сережа Светлячков во время летних каникул находит на дачном чердаке План ГОЭЛРО и начинает разбираться, что же это такое. Вместе с инженером Бобровым он отправляется в увлекательное путешествие по регионам присутствия РусГидро, чтобы узнать, что должно было быть, и что было создано в энергетике страны в соответствии с этим Планом. Из остросюжетной энциклопедии энергетики «ЭлектроПЛАН», в которой описаны разные исторические эпохи, ребята узнают о значимости, мощности, конструктивных особенностях и людях, работающих на энергетических объектах, а также о современных тенденциях получения и сохранения энергии. Издание дополнено научно-художественными комментариями.

Учащиеся «Энергокласса», разделившиеся на две команды, ответили на вопросы тематического квиза, посвященного энергетике России и станциям РусГидро. Ребята узнали, какая ГЭС в нашей стране имеет самую высокую плотину; при какой температуре могут работать ветряные электростанции; угадали по нескольким кадрам видеоролика, какой тип электростанции возводят строители, и расшифровали аббревиатуру ТЭЦ. Хотя команды по-разному прошли этапы, итоговая сумма баллов оказалась равной, и жюри приняло решение наградить обе команды.

Сотрудники Богучанской ГЭС также вручили призы и подарки победителям конкурса «Живая вода», который был посвящен Всемирному дню воды и прошел в Кежемском районе в феврале-марте 2021 года. Участники конкурса изготовили украшения и скульптуры из льда и снега, проявив мастерство, художественный вкус и фантазию. В номинации «Цветные игрушки» 1 место занял Артем Авдонин Артем, 2 место – Артем Зиновьев, 3 место – Арина Яковлева. В номинации «Царица-вода», где были представлены коллективные работы, лучшей была признана работе «Снежный кит» Екатерины Гордея Климочкиных, 2 место занял 1В класс Кодинской школы №2, а 3 место ребята из группы «Незабудки» детского сада «Березка».

Фото: пресс-служба Богучанской ГЭС
По материалам пресс-службы Богучанской ГЭС

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