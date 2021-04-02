«Новые люди» поддержали социальные инициативы жителей Красноярского края

Партия «Новые люди» решила провести конкурс «Марафон идей» в регионах России, для того чтобы услышать, что важно россиянам здесь и сейчас. В своей заявке любой желающий мог описать проект по совершенствованию как своего двора, так и своего города. Большинство участников конкурса – это молодежь от 18 до 35 лет, однако люди старшего возраста также принимали участие и предлагали проекты по улучшению городской среды.

Со всей России на «Марафон идей» поступили 15 327 заявок, от жителей Красноярского края – 241 идея, причем конкурсантами стали не только жители краевой столицы, но и региональных городов. Это показало огромное желание жителей края изменить преобразовать мир вокруг себя. Организаторы конкурса отобрали 7 финалистов, которые представили идеи по развитию и благоустройству городов.

Участники из Красноярска предложили проекты по строительству кинотеатра под открытым небом на о. Татышев, организации инклюзивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию виртуальной карты проблем города. Конкурсант из Минусинска озвучил идею запуска «Машины полезных дел», связанных с ЖКХ, для малоимущих граждан, а коллектив Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства представил несколько идей по благоустройству территории вблизи учебного заведения.

По итогу жюри решило выделить средства на развитие инклюзивного центра и продвижение идей эко-кинотеатра на о. Татышев и сайта с картой городских проблем, где любой житель может описать волнующий его вопрос. «На самом деле я рассчитывала на поддержку со стороны организаторов конкурса, поскольку для нас победа в «Марафоне идей» – это значительное движение вперед. И сегодня я уже получила много хороших советов от членов жюри и в дальнейшем надеюсь на содействие со стороны регионального отделения. Сейчас к празднованию Дня Победы мы делаем проект открыток своими руками, и сегодняшний приз поможет нам точно реализовать эту инициативу вовремя», – поделилась руководитель инклюзивного проекта «Двигаем мечты» Олеся Желудкова.

Главный приз – сертификат на 200 000 рублей – получили сотрудники Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства, которые разработали проекты по созданию пешеходной аллеи, арт-пространства «Территория музыки», а также по облагораживанию соседнего переулка. Планируется, что в процесс реализации идеи будут включены студенты колледжа по направлениям «Сварщик» и «Дорожник», а также творческие молодые люди. «Мы будем вовлекать в осуществление проекта студентов колледжа, которые выступают на World Skills и которые уже с успехом продемонстрировали свое мастерство, поскольку мы хотим, чтобы организация этой культурной среды была и интересная, и полезная», – рассказала заместитель директора по научно-методической работе Наталья Моисеенко.

«Ни одна заявка не останется без внимания. Все 15 тысяч идей будут рассмотрены нашими комитетами, и, проанализировав инициативы граждан, партия будет вносить предложения в региональные законопроекты», – подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Красноярском крае Евгений Гореленков. Кроме того, жители края, у кого есть инициативные проекты по улучшению жизни в своем городе, могут обратиться в региональное отделение партии «Новые люди», где профессионалы посоветуют, как возможно их реализовать.

Отметим, что партия «Новые люди» планирует запуск нового политического реалити-шоу «Дебаты-кандидаты», которое отразит суть работы в этой сфере, а также продемонстрирует открытость кандидатов, которые хотят выдвигаться от партии.

Фото: партия «Новые люди»

По материалам партии «Новые люди»