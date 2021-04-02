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«Новые люди» поддержали социальные инициативы жителей Красноярского края

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Красноярск
09:56 2 Апреля 2021
поддержка, партии, конкурс, проекты
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Партия «Новые люди» решила провести конкурс «Марафон идей» в регионах России, для того чтобы услышать, что важно россиянам здесь и сейчас. В своей заявке любой желающий мог описать проект по совершенствованию как своего двора, так и своего города. Большинство участников конкурса – это молодежь от 18 до 35 лет, однако люди старшего возраста также принимали участие и предлагали проекты по улучшению городской среды.

Со всей России на «Марафон идей» поступили 15 327 заявок, от жителей Красноярского края – 241 идея, причем конкурсантами стали не только жители краевой столицы, но и региональных городов. Это показало огромное желание жителей края изменить преобразовать мир вокруг себя. Организаторы конкурса отобрали 7 финалистов, которые представили идеи по развитию и благоустройству городов.

«Новые люди» поддержали социальные инициативы жителей Красноярского края

Участники из Красноярска предложили проекты по строительству кинотеатра под открытым небом на о. Татышев, организации инклюзивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию виртуальной карты проблем города. Конкурсант из Минусинска озвучил идею запуска «Машины полезных дел», связанных с ЖКХ, для малоимущих граждан, а коллектив Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства представил несколько идей по благоустройству территории вблизи учебного заведения.

По итогу жюри решило выделить средства на развитие инклюзивного центра и продвижение идей эко-кинотеатра на о. Татышев и сайта с картой городских проблем, где любой житель может описать волнующий его вопрос. «На самом деле я рассчитывала на поддержку со стороны организаторов конкурса, поскольку для нас победа в «Марафоне идей» – это значительное движение вперед. И сегодня я уже получила много хороших советов от членов жюри и в дальнейшем надеюсь на содействие со стороны регионального отделения. Сейчас к празднованию Дня Победы мы делаем проект открыток своими руками, и сегодняшний приз поможет нам точно реализовать эту инициативу вовремя», – поделилась руководитель инклюзивного проекта «Двигаем мечты» Олеся Желудкова.

«Новые люди» поддержали социальные инициативы жителей Красноярского края

Главный приз – сертификат на 200 000 рублей – получили сотрудники Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства, которые разработали проекты по созданию пешеходной аллеи, арт-пространства «Территория музыки», а также по облагораживанию соседнего переулка. Планируется, что в процесс реализации идеи будут включены студенты колледжа по направлениям «Сварщик» и «Дорожник», а также творческие молодые люди. «Мы будем вовлекать в осуществление проекта студентов колледжа, которые выступают на World Skills и которые уже с успехом продемонстрировали свое мастерство, поскольку мы хотим, чтобы организация этой культурной среды была и интересная, и полезная», – рассказала заместитель директора по научно-методической работе Наталья Моисеенко.

«Новые люди» поддержали социальные инициативы жителей Красноярского края

«Ни одна заявка не останется без внимания. Все 15 тысяч идей будут рассмотрены нашими комитетами, и, проанализировав инициативы граждан, партия будет вносить предложения в региональные законопроекты», – подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Красноярском крае Евгений Гореленков. Кроме того, жители края, у кого есть инициативные проекты по улучшению жизни в своем городе, могут обратиться в региональное отделение партии «Новые люди», где профессионалы посоветуют, как возможно их реализовать.

Отметим, что партия «Новые люди» планирует запуск нового политического реалити-шоу «Дебаты-кандидаты», которое отразит суть работы в этой сфере, а также продемонстрирует открытость кандидатов, которые хотят выдвигаться от партии.

«Новые люди» поддержали социальные инициативы жителей Красноярского края

Фото: партия «Новые люди»
По материалам партии «Новые люди»

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