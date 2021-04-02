Должники ЦРКК могут лишиться своих автомобилей

Судебные приставы наложили запрет на продажу автомобилей жителей поселка Березовка, которые задолжали государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» 22 миллиона рублей. В черном списке оказались 50 автомобилей, чьи владельцы уже несколько месяцев не платят ЦРКК за тепло, воду и канализацию. Просроченная задолженность потребителей за услуги ЖКХ составляет от 15 до 500 тысяч рублей с квартиры.

На основании решения суда и полученных исполнительных листов, документы на транспорт у собственников уже изъяты. Далее следует арест автомобиля и 10-ти дневный срок, в течение которого автовладелец получает последний шанс на выплату долга. Если собственник не воспользовался этой возможностью, автомобиль оценивается и выставляется на торги. В ближайшее время с молотка могут пойти: Toyota Land Cruiser, Nissan Primera, грузовой тягач Freightliner120, ГАЗель (3302), ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и другие транспортные средства.

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»