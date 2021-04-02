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Торговые сети Красноярска могут остаться без сахара

Главная Общество
Красноярск
10:00 2 Апреля 2021
продукты, поставки, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске проблемы с поставками сахара. В торговых сетях города сообщают, что поставщики не отгружают товар по фиксированным ценам, установленным федеральным правительством. Такая ситуация складывается по всей стране. В сети «Командор» сообщили, что для решения проблемы обратились с запросом в Министерство промышленности и торговли.

«Объемы нам согласовали, и Минсельхоз отправил нам список заводов, которые готовы закрывать наши потребности. Сейчас в компании уже началась работа по заключению прямых договоров с заводами-производителями, которые будут поставлять нам сахар по фиксированной цене», – цитирует сайт «Дела.ру» руководителя коммуникационного центра «Командора» Дмитрия Болотова.

Новая поставка ожидается 12 апреля. Сахара хватит как минимум на две недели.

В сети гастрономов «Красный яр» заверили, что ситуация под контролем. Однако сейчас мелкие предприниматели скупают сахар в гастрономах для перепродажи.

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