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В Красноярске разработали методику для определения вредных выбросов от частного сектора

Главная Общество
Красноярск
09:30 2 Апреля 2021
выборы, вред, мусор, частные, дома, красноярск, экология
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске разработана уникальная для России методика для определения вредных выбросов в атмосферу от частного сектора. Краевое Минэкологии уже готово начать эксперимент на теплоэлектростанции под Сосновоборском. Там оборудуют три вида котлов: с ручным управлением и обслуживанием, полуавтоматические и автоматические. В них будут сжигать шесть видов топлива: березовые дрова, уголь бурый Бородинского угольного разреза, уголь бурый Большесырского угольного разреза, бездымный уголь (коксовые брикеты), древесные пеллеты и древесные брикеты («евродрова»). В ходе эксперимента специалисты будут производить отбор проб и исследовать на диоксид серы, оксид углерода, окислы азота, взвешенные вещества, фториды газообразные, бенз(а)пирен.

Полученные данные станут отправной точкой для расчета выбросов от бытовых котлов, а в перспективе помогут оценить выбросы автономных источников теплоснабжения частного сектора.

«Красноярский край стал первой площадкой, где проходит такой уникальный, масштабный экологический эксперимент. В результате мы сможем определить наиболее экологичные виды топлива и эффективные котельные установки. Вся информация будет находиться в открытом доступе и жители смогут пользоваться ею при принятии решения», - отметил министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

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