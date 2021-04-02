В Красноярске разработали методику для определения вредных выбросов от частного сектора

В Красноярске разработана уникальная для России методика для определения вредных выбросов в атмосферу от частного сектора. Краевое Минэкологии уже готово начать эксперимент на теплоэлектростанции под Сосновоборском. Там оборудуют три вида котлов: с ручным управлением и обслуживанием, полуавтоматические и автоматические. В них будут сжигать шесть видов топлива: березовые дрова, уголь бурый Бородинского угольного разреза, уголь бурый Большесырского угольного разреза, бездымный уголь (коксовые брикеты), древесные пеллеты и древесные брикеты («евродрова»). В ходе эксперимента специалисты будут производить отбор проб и исследовать на диоксид серы, оксид углерода, окислы азота, взвешенные вещества, фториды газообразные, бенз(а)пирен.

Полученные данные станут отправной точкой для расчета выбросов от бытовых котлов, а в перспективе помогут оценить выбросы автономных источников теплоснабжения частного сектора.