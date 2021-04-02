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В лесах Красноярского края установят 20 камер для мониторинга пожаров

Главная Общество
Красноярск
09:00 2 Апреля 2021
пожар, камеры, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В этом сезоне в восточных районах Красноярского края появятся камеры для отслеживания лесных пожаров. В прошлом году такие устройства были установлены в Канском и Уярском районах – подключено шесть камер.

Кроме того, для отслеживания очагов огня специалисты используют беспилотники. Также на вооружении лесопожарного центра три самолета Cessna, два вертолета R-44 и один самолет Ан-2. На них работают восемь летчиков-наблюдателей.

«Лесопожарные формирования восточных районов края полностью готовы к пожароопасному сезону. В этом году охранять леса от огня здесь будут более 220 сотрудников регионального Лесопожарного центра. На вооружении у специалистов свыше 75 единиц спецтехники и 624 единицы оборудования и инвентаря», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Добавим, что для восточной группы районов по нацпроекту будет закуплено 19 единиц спецтехники - колесные тракторы, автомобили на базе УАЗ, бульдозеры, автоцистерны, трейлеры с тягачами МАЗ, моторная лодка, грузовики и автобус.

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