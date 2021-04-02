В Красноярск пришло потепление

В Красноярске значительно потеплеет. По прогнозу Среднесибирского метеоцентра, в пятницу, 2 апреля, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер усилится до 14 м/с. Воздух прогреется до +6…+8°С.

В ночь на субботу, 3 апреля, температура понизится до -1°С, в светлое время суток термометры покажут +6°С, возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 4 апреля, ночью не холоднее +1°С, днем до +7°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели дневные температуры достигнут +14°С.