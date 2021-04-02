Таксисты в Красноярске объявили забастовку из-за низких тарифов

В Красноярске таксисты устроили митинг на Красной площади. В центре города собрались около двадцати человек, недовольных тарифной политикой агрегаторов «Максим», «Ситимобил», «Яндекс.Такси» и Uber. Таксисты утверждают, что зарабатывают по полторы тысячи рублей за день, работая по 14 часов. При этом подорожал бензин, автомобильные масла, запчасти – тарифы агрегаторов остались прежними. В самом тяжелом положении оказались водители грузовых такси, для которых тарифы сократили в два раза.

В предстоящие выходные таксисты намерены не работать.

На место сбора водителей выезжали сотрудники полиции. Однако общественный порядок таксисты не нарушали. Сами они подчеркнули, что не митинговали, а просто попытались привлечь внимание к своей проблеме.