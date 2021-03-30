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Задержан начальник отдела полиции по подозрению во взяточничестве в Ачинске

Главная Общество
Красноярск
18:22 30 Марта 2021
общество, происшествия, взятка, в красноярском крае, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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Подполковника полиции Артема Солодовникова задержали за взятку в виде земельных участков в Красноярском крае.

По предварительной версии, в 2013 году жителю Ачинска стало известно о том, что один из предпринимателей незаконно перевел земельные участки в категорию предназначенных для индивидуального жилого строительства, и начал продавать их гражданам. Он сообщил об этом своему знакомому, а тот полицейскому, который инициировал проверку по данному факту.

Двое фигурантов задержаны, устанавливается место нахождения подполковника, в служебном кабинете и по месту их жительства проведены обыски, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

«В настоящее время сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности. Если его вина подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел за поступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили сотрудники полиции в беседе с ТАСС.

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