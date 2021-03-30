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В оползне на ул. 2-й Огородной в Красноярске виноват чиновник

Главная Общество
Красноярск
16:50 30 Марта 2021
общество, красноярск, происшествия, оползни, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
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Виновным в случившемся оползне на улице 2-й Огородной следователи посчитали 38-летнего бывшего госинспектора отдела надзора за жилищным строительством Стройнадзора края.

По версии следствия инспектор подписал документы о приеме дома без необходимых систем водоотведения с территории. После этого он выдал заключение о том, что построенный дом соответствует техническим регламентам.

«Все это в совокупности явилось причиной возникновения обрушения территории, прилегающей к многоквартирному дому», – прокомментировали в Следственном комитете России по Красноярскому краю и Хакасии.

Теперь, чтобы исправить ситуацию, нужно потратить огромные деньги. Как сообщили в следкоме, только на ликвидацию ЧС ушло 29 млн рублей.

На него завели дело по статье 293 ч.1.1 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

Напомним, речь идет о происшествии, случившемся 8 июня 2020 года, когда после проливных дождей в Студгородке у дома №22а по 2-й Огородной сошел оползень, унесший часть парковки.

Фото: НГС.24

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