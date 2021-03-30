Контактную сеть для троллейбусов готовят в районе остановки «Улица Матросова»

Новые троллейбусы с автономным ходом скоро поедут по Коммунальному мосту. В департаменте транспорта сообщили, что в городе готова контактная сеть для работы электротранспорта – провода натянуты в районе остановки «Улица Матросова». Это инфраструктура для нового экологического троллейбусного маршрута №6. Он будет курсировать от Железнодорожного вокзала через Коммунальный мост, далее на Предмостную площадь к ул. Матросова.

Натягивать электропровода над Коммунальным мостом не придется, потому что современные троллейбусы имеют запас автономного хода.

Такой же троллейбусный маршрут планируют запустить и по Октябрьскому мосту. Пока сроки открытия новых троллейбусных маршрутов не уточняются.