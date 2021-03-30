В Красноярске открылся прокат электросамокатов

На улицах Красноярска с приходом тепла снова появились электросамокаты. Пока можно взять в аренду только транспорт кикшеринга – стойки с самокатами есть около ТЦ «Хамелеон», рядом со сквером имени Пушкина, в районе остановки «Органный зал», около БКЗ. Сейчас доступно 25 самокатов, возможно, летом их количество увеличат.

Для того, чтобы воспользоваться услугами кикшеринга необходимо скачать приложение. Прокат стоит от пяти до семи рублей в зависимости от тарифа.

Прокаты велосипедов и самокатов на острове Татышев и на центральной набережной еще не работают.

Фото: Newslab