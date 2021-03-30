30 марта
Красноярск
погода -5 °C
75.7
 
€ 88.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске открылся прокат электросамокатов

Главная Общество
Красноярск
16:15 30 Марта 2021
общество, красноярск, спорт, прокат
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На улицах Красноярска с приходом тепла снова появились электросамокаты. Пока можно взять в аренду только транспорт кикшеринга – стойки с самокатами есть около ТЦ «Хамелеон», рядом со сквером имени Пушкина, в районе остановки «Органный зал», около БКЗ. Сейчас доступно 25 самокатов, возможно, летом их количество увеличат.

Для того, чтобы воспользоваться услугами кикшеринга необходимо скачать приложение. Прокат стоит от пяти до семи рублей в зависимости от тарифа.

Прокаты велосипедов и самокатов на острове Татышев и на центральной набережной еще не работают.

Фото: Newslab

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Задержан начальник отдела полиции по подозрению во взяточничестве в Ачинске

Задержан начальник отдела полиции по подозрению во взяточничестве в Ачинске

30 Марта 2021 г.
Он брал незаконное вознаграждение в виде земельных участков
Новости Красноярска: Контактную сеть для троллейбусов готовят в районе остановки «Улица Матросова»

Контактную сеть для троллейбусов готовят в районе остановки «Улица Матросова»

30 Марта 2021 г.
Скоро троллейбусы поедут по Коммунальному мосту
Новости Красноярска: В оползне на ул. 2-й Огородной в Красноярске виноват чиновник

В оползне на ул. 2-й Огородной в Красноярске виноват чиновник

30 Марта 2021 г.
Его халатность привела к сходу оползня у дома
Новости Красноярска: Чиновников мэрии подозревают в халатности после нападения собаки на 2-летнего ребенка в Красноярске

Чиновников мэрии подозревают в халатности после нападения собаки на 2-летнего ребенка в Красноярске

30 Марта 2021 г.
Представители УДИБ системно нарушали правила
Новости Красноярска: Сотрудники муниципальной управляющей компании не санкционировано «сливают» отходы

Сотрудники муниципальной управляющей компании не санкционировано «сливают» отходы

30 Марта 2021 г.
Об этом сообщил депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов
Новости Красноярска: Депутаты и волонтеры «Единой России» отремонтировали школьный спортзал в Манском районе

Депутаты и волонтеры «Единой России» отремонтировали школьный спортзал в Манском районе

30 Марта 2021 г.
В крае реализуется партийный проект «Детский спорт»
Новости компаний
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

В красноярских лесах оказалось слишком много иностранных рабочих

25 Марта 2021 г.
Органы прокуратуры проверили предприятия отрасли в двух районах края
Новости Красноярска: В Красноярске водитель автобуса №63 повез пассажиров по неадекватному маршруту

В Красноярске водитель автобуса №63 повез пассажиров по неадекватному маршруту

26 Марта 2021 г.
Машину сняли с линии, водителя проверяют медики
Новости Красноярска: Краевой Роспотребнадзор требует исключить колбасу из школьного меню

Краевой Роспотребнадзор требует исключить колбасу из школьного меню

26 Марта 2021 г.
Специалисты ведомства ссылаются на требованиях новых санитарных правил
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru