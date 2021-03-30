Чиновников мэрии подозревают в халатности после нападения собаки на 2-летнего ребенка в Красноярске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства после нападения собаки на 2-летнего ребенка в Красноярске. По итогам проверки силового ведомства, причиной случившегося стали систематические недоработки специалистов ведомства.

«В результате системных нарушений и просчетов, допущенных ранее должностными лицами структурного подразделения Муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на территории Октябрьского района при реализации прав и законных интересов граждан на защиту от нападения животных без владельцев, бездомная собака напала на двухлетнего мальчика, пытавшегося ее погладить, и укусила за лицо», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, что 27 марта на улице Норильской бездомная собака напала на ребенка. Ребенок гулял вместе с матерью, собака лежала около детской площадки. Мама разрешила мальчику погладить собаку, та укусила его за лицо. Малышу потребовалась помощь медиков.