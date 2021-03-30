Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС

Экстракорпоральное оплодотворение – это самый эффективный метод преодоления репродуктивной дисфункции.

Программа ЭКО является технологически сложной процедурой, которая состоит из нескольких этапов, предполагающих использование дорогостоящего оборудования и расходных материалов.

Этапы программы ЭКО

Сначала врачи проводят стимуляцию овуляции. Введение необходимых гормональных препаратов позволяет добиться того, что в яичниках созревает сразу несколько яйцеклеток. Как следствие, шансы на успех программы значительно возрастают, ведь в естественных условиях доминантным становится только один фолликул.

Следующим этапом является пункция фолликулов, в ходе которой врачи получают жидкость, содержащую яйцеклетки.

Ооциты оплодотворяют в лаборатории спермой мужа пациентки или донора, а затем полученные эмбрионы в течение нескольких дней выращивают в высокотехнологичных инкубаторах.

Спустя 3-5 суток один или два эмбриона переносят в матку пациентки.

Итак, процедура очень сложна, поэтому, безусловно, является дорогостоящей. Именно из-за высокой цены в течение долгого времени ЭКО оставалось доступным далеко не всем пациентам.

ЭКО по ОМС

Однако в 2013 году программу включили в список медицинских услуг, которые предоставляются россиянам в рамках ОМС.

Список показаний к бесплатному ЭКО постоянно расширяется. Например, сейчас вступить в программу можно и в том случае, если в основе бесплодия лежит мужской фактор. Чтобы добиться наступления беременности, врачи используют метод ИКСИ. Суть его заключается в том, что эмбриолог отбирает лучшие из мужских половых клеток, а потом вводит каждую из них в цитоплазму одного из ооцитов.

Кроме того, пациентам доступна заморозка эмбрионов методом витрификации.

Как получить квоту

Сначала нужно будет посетить акушера-гинеколога в женской консультации по месту проживания. Доктор назначит необходимый объем обследования. Когда результаты будут получены, их вместе с другой медицинской документацией направят в комиссию, которая примет окончательное решение о необходимости применения метода экстракорпорального оплодотворения для преодоления бесплодия.

Получив квоту на ЭКО, вы сможете выбрать любую клинику, где хотели бы пройти лечение. Не имеет значения, в каком регионе Российской Федерации расположен медицинский центр. Главное, чтобы он предоставлял услугу ЭКО по ОМС.

Популярные вопросы

Пациенты часто интересуются, делают ли бесплатное ЭКО в позднем репродуктивном возрасте. Да, однако врачи обращают внимание на состояние овариального резерва, который с годами заметно сокращается. Для вступления в программу нужно иметь не менее 4 антральных фолликулов (по результатам ультразвукового исследования) и уровень антимюллерова гормона от 1,2 нг/мл. По статистике, значительное снижение этих показателей имеет место после 35 лет.

Женщины, планирующие сделать бесплатное ЭКО, также нередко спрашивают о том, что делать, если процедура закончится неудачей. Вступить в программу можно снова, однако потребуется получить новое направление.

Статья подготовлена специалистами центра лечения бесплодия Нова Клиник

Фото: Нова Клиник

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