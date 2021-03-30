Сотрудники муниципальной управляющей компании не санкционировано «сливают» отходы

Сотрудники МП МУК «Красноярская» сегодня днем были замечены возле детской краевой больницы на ул. Киренского. По словам депутата горсовета Сергея Шахматова, они сливали отходы жизнедеятельности человека в несанкционированную точку.

«На вопрос "Сюда сливать нельзя, это несанкционированная точка и это незаконно?", работник ответил: «Ну что ж поделать - приходится! Так как в "правильное" место ехать далеко». Надеюсь Павел Борзых и Юлия Гуменюк подключатся!», - адресовал свой пост в том числе и министру экологии Красноярского края Шахматов на своей странице в социальных сетях.