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Сотрудники муниципальной управляющей компании не санкционировано «сливают» отходы

Главная Общество
Красноярск
14:13 30 Марта 2021
депутаты, обращение, больница, соцсети, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники МП МУК «Красноярская» сегодня днем были замечены возле детской краевой больницы на ул. Киренского. По словам депутата горсовета Сергея Шахматова, они сливали отходы жизнедеятельности человека в несанкционированную точку.

«На вопрос "Сюда сливать нельзя, это несанкционированная точка и это незаконно?", работник ответил: «Ну что ж поделать - приходится! Так как в "правильное" место ехать далеко». Надеюсь Павел Борзых и Юлия Гуменюк подключатся!», - адресовал свой пост в том числе и министру экологии Красноярского края Шахматов на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница депутата горсовета Красноярска Сергея Шахматова в соцсети «ВКонтакте»

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