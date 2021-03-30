Депутаты и волонтеры «Единой России» отремонтировали школьный спортзал в Манском районе

В поселке Орешное Манского района депутаты районного Совета от «Единой России» решили сделать небольшой подарок ученикам местной школы – с каникул они вернутся в обновленный спортзал. На ремонт народные избранники направили собственные средства.

Отметим, в крае реализуется партийный проект «Детский спорт», в рамках которого ежегодно ремонтируются спортзалы в сельских школах, но попасть в проект могут не все. Школ много, ежегодно средства выделются на 12-15 учреждений, и нужно ждать своей очереди. Народные избранники решили не дожидаться следующего года и немного обновить спортзал уже в ближайшее время.

Это не первая школа района, которую местные депутаты берут под шефство. До этого они на свои средства меняли освещение в Первоманской школе. А сейчас председатель райсовета, член «Единой России» Руслан Лишанков решил помочь ученикам Орешенской СОШ. Последний раз ремонт здесь проводили в 1991 году.

Кстати, такое внимание к детскому спорту связано с тем, что депутат – сам спортсмен и тренер по вольной борьбе.

Активисты поменяли пол, застелили его фанерными листами и покрасили. Свет в зале они уже поменяли. К слову, обновленное освещение позволило сократить расходы на электроэнергию более, чем в пять раз.

На сегодняшний день в школе учатся всего около 30 детей, но им тоже нужны комфортные условия для занятий физкультурой, считают народные избранники. К ремонту зала они также привлекли и волонтеров местного отделения «Единой России».

Фото «Единой России»

По материалам «Единой России»