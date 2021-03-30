Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

Жители Красноярского края будут оперативно получать оповещения о предстоящих отключениях электроэнергии, запланированных сетевыми компаниями. Новый сервис оповещений для своих клиентов запустил Красноярскэнергосбыт. Он доступен через мобильное приложение и личный кабинет клиента на сайте krsk-sbit.ru.

В настоящий момент данные о плановых отключениях в энергосбытовую компанию предоставляют 11 основных сетевых организаций региона, среди которых филиал ПАО «Россети Сибири» – «Красноярскэнерго», «КрасЭКО», «Сибирская сетевая компания», «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», РЖД, МУП ЭС г. Дивногорск, ООО «Аэропорт Емельяново», «Песчанка Энерго», «Энергетическая Компания плюс», «Красмаш» и «Золото Финанс». В планах компании – наладить обмен данными со всеми организациями, обслуживающими электросети региона, для обеспечения наиболее полного и качественного оповещения абонентов.

Чтобы получать уведомления о запланированных отключениях на смартфон, необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Красноярскэнергосбыт» из Google Play Market или AppStore и привязать к нему номер лицевого счета абонента. Предупреждения о плановых отключениях будут приходить дважды: в момент поступления данных в Красноярскэнергосбыт от сетевых организаций и за сутки до самого отключения. Помимо этого, объявления о плановых отключениях света будут появляться в личном кабинете клиента на сайте krsk-sbit.ru.

«Не у всех сетевых организаций есть возможность адресно предупреждать жителей о плановых отключениях. Зачастую в их распоряжении только свои сайты и ресурсы муниципалитетов – этого для оповещения недостаточно. В итоге даже при проведении запланированных ремонтных работ люди неожиданно для себя оказываются без света. Наш новый сервис сведёт в одном месте данные сетевых компаний и точечно предупредит абонентов, установивших наше приложение, о плановых отключениях электроэнергии. На сегодняшний день мобильным приложением Красноярскэнергосбыта уже пользуются 180 тысяч абонентов, и их количество ежедневно растёт», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Красноярскэнергосбыт просит своих клиентов отправлять отзывы о новом сервисе и предложения по его усовершенствованию на электронный адрес pr@kes.esc-rushydro.ru.