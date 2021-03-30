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Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

Главная Общество
Красноярск
10:17 30 Марта 2021
технологии, электроэнергия, мобильные, услуги, сервис
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Жители Красноярского края будут оперативно получать оповещения о предстоящих отключениях электроэнергии, запланированных сетевыми компаниями. Новый сервис оповещений для своих клиентов запустил Красноярскэнергосбыт. Он доступен через мобильное приложение и личный кабинет клиента на сайте krsk-sbit.ru.

 В настоящий момент данные о плановых отключениях в энергосбытовую компанию предоставляют 11 основных сетевых организаций региона, среди которых филиал ПАО «Россети Сибири» – «Красноярскэнерго», «КрасЭКО», «Сибирская сетевая компания», «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», РЖД, МУП ЭС г. Дивногорск, ООО «Аэропорт Емельяново», «Песчанка Энерго», «Энергетическая Компания плюс», «Красмаш» и «Золото Финанс». В планах компании – наладить обмен данными со всеми организациями, обслуживающими электросети региона, для обеспечения наиболее полного и качественного оповещения абонентов.

Чтобы получать уведомления о запланированных отключениях на смартфон, необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Красноярскэнергосбыт» из Google Play Market или AppStore и привязать к нему номер лицевого счета абонента. Предупреждения о плановых отключениях будут приходить дважды: в момент поступления данных в Красноярскэнергосбыт от сетевых организаций и за сутки до самого отключения. Помимо этого, объявления о плановых отключениях света будут появляться в личном кабинете клиента на сайте krsk-sbit.ru.

«Не у всех сетевых организаций есть возможность адресно предупреждать жителей о плановых отключениях. Зачастую в их распоряжении только свои сайты и ресурсы муниципалитетов – этого для оповещения недостаточно. В итоге даже при проведении запланированных ремонтных работ люди неожиданно для себя оказываются без света. Наш новый сервис сведёт в одном месте данные сетевых компаний и точечно предупредит абонентов, установивших наше приложение, о плановых отключениях электроэнергии. На сегодняшний день мобильным приложением Красноярскэнергосбыта уже пользуются 180 тысяч абонентов, и их количество ежедневно растёт», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

 

Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

 

Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

Красноярскэнергосбыт просит своих клиентов отправлять отзывы о новом сервисе и предложения по его усовершенствованию на электронный адрес pr@kes.esc-rushydro.ru.

Фото: Красноярскэнергосбыт
По материалам Красноярскэнергосбыта

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