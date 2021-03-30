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Метель остановила движение по автодороге Дудинка – Алыкель

Главная Общество
Красноярск
09:05 30 Марта 2021
дорога, ограничения, мчс, транспорт, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края непогода. Она уже привела к ограничению движения транспорта.

Сегодня с раннего утра ведено ограничение движения всех видов транспорта на автодороге местного значения Дудинка – Алыкель на территории Таймырского муниципального района. Ее протяженность составляет 45 км. По данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, причиной стала низовая метель.

 «Всего привлечено девять человек, семь единиц техники», - добавили в ведомстве.

В поселке Алыкель находится норильский аэропорт. На сайте аэропорта несколько рейсов отмечены как не вылетевшие из-за метеоусловий.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

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