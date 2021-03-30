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Бывший директор просветительского фонда в Норильске попал под следствие за мошенничество на 1,6 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
10:00 30 Марта 2021
директор, в красноярском крае, следствие, мошенник, общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске бывшего директора социально-просветительского фонда «Юбилейный» подозревают в мошенничестве. По данным прокуратуры, эту должность длительное время занимал чиновник городской администрации. Однако его обязали покинуть пост, чтобы соблюсти запрет на участие в некоммерческих организациях. Эта процедура была проделана формально. На пост директора фонда чиновник назначил свою подчиненную, а сам стал советником, но с зарплатой в пять раз выше, чем у директора фонда.

«Фактически женщина трудовую деятельность не осуществляла, в период с января 2018 г. по декабрь 2020 г. получала предусмотренное по должности денежное вознаграждение, а руководство некоммерческой организацией осуществлял муниципальный служащий», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

От действий служащего бюджет Норильска потерял 1,6 млн рублей. Чиновника, а также его соучастницу, подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

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