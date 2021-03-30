30 марта
Красноярск
погода +1 °C
75.83
 
€ 89.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярским ветеранам ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
09:30 30 Марта 2021
ветераны, выплаты, губернатор, красноярск, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае ветераны Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей ко Дню Победы. В регионе их осталось около 10 тысяч человек, в непосредственных участников сражений чуть более 400 человек. Деньги для ветеранов будут выделены из краевого бюджета. Это будет дополнение к федеральной выплате, сообщил губернатор Александр Усс.

«Считаю, что наш общий долг – максимально их поддержать. Я принял решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны. Несовершеннолетние узники концлагерей получат по 10 тысяч, не останутся без внимания и другие категории», - заявил Усс.

Напомним, что в этом году россияне отметят 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники муниципальной управляющей компании не санкционировано «сливают» отходы

Сотрудники муниципальной управляющей компании не санкционировано «сливают» отходы

30 Марта 2021 г.
Об этом сообщил депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов
Новости Красноярска: Депутаты и волонтеры «Единой России» отремонтировали школьный спортзал в Манском районе

Депутаты и волонтеры «Единой России» отремонтировали школьный спортзал в Манском районе

30 Марта 2021 г.
В крае реализуется партийный проект «Детский спорт»
Новости Красноярска: Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

Клиенты Красноярскэнергосбыта смогут получать уведомления об отключениях электроэнергии на мобильный телефон

30 Марта 2021 г.
Новый сервис стал более удобным
Новости Красноярска: Бывший директор просветительского фонда в Норильске попал под следствие за мошенничество на 1,6 млн рублей

Бывший директор просветительского фонда в Норильске попал под следствие за мошенничество на 1,6 млн рублей

30 Марта 2021 г.
В Норильске бывшего директора социально-просветительского фонда «Юбилейный» подозревают в мошенничестве. По данным прокуратуры, эту должность длительное время занимал чиновник городской администрации. Однако его обязали покинуть пост, чтобы соблюсти запрет на участие в неком...
Новости Красноярска: Метель остановила движение по автодороге Дудинка – Алыкель

Метель остановила движение по автодороге Дудинка – Алыкель

30 Марта 2021 г.
Ограничение касается всех видов транспорта
Новости Красноярска: Под Красноярском тлеют отходы лесопиления

Под Красноярском тлеют отходы лесопиления

30 Марта 2021 г.
Огнем охвачено около гектара
Новости компаний
30/03
Бесплатное ЭКО в Москве по полису ОМС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель автобуса №63 повез пассажиров по неадекватному маршруту

В Красноярске водитель автобуса №63 повез пассажиров по неадекватному маршруту

26 Марта 2021 г.
Машину сняли с линии, водителя проверяют медики
Новости Красноярска: Житель Красноярского края инсценировал угон своего автомобиля ради страховки

Житель Красноярского края инсценировал угон своего автомобиля ради страховки

27 Марта 2021 г.
Он и его подельник рассчитывали получить 5,5 млн рублей
Новости Красноярска: В разбившемся Mercedes погибли три человека

В разбившемся Mercedes погибли три человека

30 Марта 2021 г.
Авария с участием трех автомобилей произошла на малом обходе Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru