Красноярским ветеранам ко Дню Победы выплатят по 50 тысяч рублей

В Красноярском крае ветераны Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей ко Дню Победы. В регионе их осталось около 10 тысяч человек, в непосредственных участников сражений чуть более 400 человек. Деньги для ветеранов будут выделены из краевого бюджета. Это будет дополнение к федеральной выплате, сообщил губернатор Александр Усс.

«Считаю, что наш общий долг – максимально их поддержать. Я принял решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей всем участникам и инвалидам войны. Несовершеннолетние узники концлагерей получат по 10 тысяч, не останутся без внимания и другие категории», - заявил Усс.

Напомним, что в этом году россияне отметят 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.