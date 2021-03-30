Под Красноярском тлеют отходы лесопиления

На 20 км Енисейского тракта Емельяновского района горит стихийная свалка отходов лесопиления. По данным ТВК, огнем охвачена территория, площадью в гектар. Глубина залегания — 10 метров. Тлеют опилки уже несколько дней, а дым разносится ветром в сторону Красноярска и близлежащих деревень.

В МЧС направили на место пожарную машину и трех спасателей, но такими силами потушить огонь на обширной территории они не смогли. Позже количество пожарных расчетов увеличили – в итоге к ликвидации огня было привлечено 15 человек и 5 единиц техники.

При этом экологи отмечают, что давно известили краевое Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края об этой свалке. Однако мер к ее ликвидации власти не предприняли.

В краевой прокуратуре сообщили, что проводят проверку по данному факту.

«Установлено, что в настоящее время угрозы гражданам, населенному пункту не имеется. В целях недопущения развития возгорания ОНД и ПР по Емельяновскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю на месте организовано дежурство. В рамках проводимой проверки будет дана оценка соблюдению органом местного самоуправления, собственником земельного участка законодательства о пожарной безопасности, об отходах производства и потребления и об охране окружающей среды», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что в минувшие годы неоднократно загорались свалки отходов лесопиления под Канском. Самый серьезный пожар был в 2017 году, когда огонь распространился на дома – были уничтожены 78 домов, где жили более 250 человек, два человека погибли.