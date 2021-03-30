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На месте пустыря в Ленинском районе построят сквер «Уютный»

Главная Общество
Красноярск
08:50 30 Марта 2021
парк, общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На месте пустыря в Ленинском районе Красноярска разобьют новый сквер. Он появится в границах домов №№ 7, 7а, 9, 9а по улице Волжской и получит название сквер «Уютный». Жители района тоже вкладываются в этот проект – общественное пространство будут создавать по программе «Инициативное бюджетирование».

«Инициатива обустройства этой территории принадлежит неравнодушным жителям района. В 2018 году во дворе жилого многоквартирного дома № 9 по ул. Волжской проводились работы по благоустройству детской площадки, и был установлен игровой комплекс. Жители дома решили продолжить благоустройство», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Задача проектировщиков – сделать сквер уютным и интересным для людей всех возрастов, а также доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Там появится адаптированное спортивное оборудование, будут оборудованы беседки, посеяны газоны, установлено освещение. Также появятся дорожки для катания на роликах и велосипедах с безопасным покрытием.

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