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Жителям края рассказали о правилах обращения с ТКО

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Красноярск
20:44 29 Марта 2021
общество, красноярск, коммунальщики, в красноярске, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
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В марте специалисты «Красноярской рециклинговой компании» выезжали в Емельяновский и Большемуртинский районы.

Несмотря на то, что мусорная реформа в России продолжается уже третий год, в отдалённых поселках левобережной технологической зоны люди по-прежнему задают вопрос, можно ли не платить за вывоз мусора. Аргументы всегда одни и те же: мусора нет, в магазинах ничего не покупаем, органические отходы в компост, остальное – в печку, а золу – на огород. «Консервная банка в топке прогорает за три дня!» – очень убедительно объясняет своё нежелание платить за услугу по обращению ТКО житель посёлка Зеледеево.

Специалисты «КРК» поясняют: сжигать в печах жестяные банки, полиэтилен и пластик категорически нельзя. При горении они выделяют в воздух половину таблицы Менделеева, а зола от них вовсе не полезна для растений на огороде. Более того, самостоятельная утилизация отходов запрещена законодательно. К сожалению, осознание того, что такими действиями люди наносят природе невосполнимый ущерб, пока идёт очень медленно. Ведь «самодеятельная» утилизация бытовых отходов – вековая традиция, а вред от неё – как мина замедленного действия, здесь и сейчас неочевиден. Люди соглашаются: да, культуру обращения с отходами нам ещё воспитывать и воспитывать…

Руководитель договорного отдела «КРК» Анастасия Иконникова разъяснила жителям Зеледеевки основные моменты проводимой реформы в сфере обращения с ТКО, необходимость оплаты услуги по вывозу отходов, а также порядок взыскания задолженностей и последствия, которые ожидают должников. И уточнила: все вопросы можно урегулировать, если вовремя обратиться к региональному оператору.

Глава Зеледеевского сельсовета Роман Ильиченко, организовавший встречу с жителями, задал вопрос о вывозе мусора с местного кладбища. Это нужно делать всего два раза в год, весной и осенью, когда там проходят уборки. Чтобы не возникало проблем, нужно просто заключить договор с «КРК» и согласовать количество отходов, которое потребуется вывезти.

Выездные встречи с жителями и представителями муниципалитетов прошли в марте в деревнях и посёлках Емельяновского и Большемуртинского районов. Речь шла об организации мест накопления ТКО и необходимости заключения договоров с регоператором со стороны юридических лиц.

– Мы провели переговоры с представителями муниципалитетов об оказании помощи по «уклонистам». Попросили местные администрации использовать все возможные рычаги воздействия, чтобы убедить потребителей, в первую очередь, юридические лица, заключать договоры на услугу по обращению с ТКО, – рассказала руководитель отдела экологического мониторинга «КРК» Наталия Орлова.

Она отметила: в Емельяновском районе, кроме общих вопросов, обсуждали проблему СНТ, расположенных в приаэродромной зоне. Далеко не все общества заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора, а в результате в окрестных лесочках и оврагах растут горы мусора, привлекающие стаи крупных птиц. Такое соседство создаёт угрозу не только окружающей среде, но и ставит под вопрос безопасность людей во время взлёта и посадки самолётов.

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