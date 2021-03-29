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В Красноярском крае зарегистрировали 125 новых случаев COVID-19 за сутки

Главная Общество
Красноярск
15:49 29 Марта 2021
вирус, штаб, пациенты, штрафы, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Число случаев заражения COVID-19 в Красноярском крае превысило 66,5 тыс. Это следует из сегодняшнего сообщения регионального оперативного штаба.

Согласно сводке штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 125 новых случаев. Примерно столько же отмечалось ежедневно на прошлой неделе. Темп прироста остается на уровне 0,2%

Победили болезнь за сутки 114 красноярцев. Число жертв коронавируса выросло еще на 10 (до 3 141).

«За четвертую неделю марта рабочие группы составили 55 протоколов за нарушение масочного режима. Специалисты проверяли торговые центры, остановки и предприятия общепита. Всего проинспектировали 420 объектов. На 78 объектах были выявлены нарушения», - говорится в сообщении штаба.

Фото: страница оперативного штаба Красноярского края в соцсети «ВКонтакте»

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