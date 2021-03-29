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В Северном построят дорогу к детскому саду

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Красноярск
15:27 29 Марта 2021
детсад, строительство, дорога, район, город
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом минтрансе обещают жителям Северного построить дорогу к новому детскому саду на ул. Мате Залки, 11б. Сейчас там гравийная дорога с постоянными лужами и грязью. Уже летом автомобили начнут ездить по новой 4-полосной магистрали. На строительство дороги в рамках нацпроекта выделено 135 млн рублей.

«Строительство пройдет на участке, протяженностью 770 м, от дома №33 до улицы Космонавтов. Новая дорога станет комфортной не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Специалисты организуют ровное покрытие, нанесут разметку, установят знаки, а также выполнят работы по благоустройству и озеленению», - сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Кроме того, краевые власти рассчитывают, что в следующем году в микрорайоне «Бугач» будет сдан в эксплуатацию виадук через ул. Калинина, который позволит детям безопасно ходить в новую строящуюся школу.

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